Werner Herzog erhält Dokumentarfilm-Ehrenpreis

Die Auszeichnung, die das SWR Doku Festival und die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg gemeinsam vergeben, wird den Angaben zufolge am 24. Juni in Stuttgart auf dem Doku Festival verliehen. Dann wird auch der diesjährige Preisträger des mit 20.000 Euro dotierten Deutschen Dokumentarfilmpreises bekanntgegeben sowie die weiteren Preisträger in den verschiedenen Kategorien.