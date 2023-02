Will Smith: Erster großer Preis seit Oscar-Skandal

Nachdem die Veröffentlichung von "Emancipation" nach Smiths Vorfall bei der Oscar-Verleihung zunächst verschoben wurde, entschied sich Apple TV+, das historische Drama als Anwärter für die Preisverleihung zu bewerben und den Film im Oktober zu veröffentlichen.

Smith, der auch als Produzent an dem Film beteiligt war, wird am 1. März zusammen mit Regisseur Antoine Fuqua einen Beacon Award von der African-American Film Critics Association für ihre Arbeit an dem Film entgegennehmen. Der Film wurde auch in zwei Kategorien bei den Black Reel Awards nominiert.