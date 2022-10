Apple hat am Samstag, den 1. Oktober, in Washington D.C. laut "The Hollywood Reporter" die erste Vorführung von "Emancipation" veranstaltet. In dem Film spielt Will Smith (54) die Hauptrolle - und die Zukunft des Projekts schien daher lange ungewiss. Smith hatte während der Oscar-Verleihung seine Beherrschung verloren und Komiker Chris Rock (57) vor einem Millionenpublikum geohrfeigt.

Für Will Smith hatte der Gewaltausbruch massive Folgen - statt sich mit dem Gewinn seines ersten Oscars am Höhepunkt seiner Karriere zu sonnen, ist er seither zum Kassengift verkommen. Die Vorführung von "Emancipation" deutet dem Bericht zufolge nun aber darauf hin, dass Apple beabsichtigt, den Film von Regisseur Antoine Fuqua (56) dennoch bald zu veröffentlichen. Ein Startdatum soll aber noch nicht feststehen.