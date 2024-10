Im Podcast "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa" hat Sonnenfeld eine Geschichte von den Dreharbeiten mit Smith erzählt, die wenig schmeichelhaft ist. In einer Szene befand sich Smith demnach mit seinem Co-Star Tommy Lee Jones (78) in einem sich transformierenden Auto. Beim Dreh mussten die beiden Schauspieler dafür zusammen in einer "hermetisch abgeriegelten" Kapsel sitzen.

Sonnenfeld erinnert sich, wie Smith während des Drehs anfing, sich bei Jones zu entschuldigen. Er zitierte Smith: "'Oh, es tut mir so leid. Tommy, es tut mir so leid. Baz, hol die Leiter.' Und ich hörte Tommy sagen: 'Das ist ok, Will. Mach dir keine Sorgen, keine Sorge, Will.'" Zu diesem Zeitpunkt habe er noch nicht gewusst, was in der Kapsel passiert sei. "Also rennen wir mit der Leiter rüber. Tommy streckt sein Bein aus, als die Leiter ankommt, und rennt die Treppe runter. Und was passiert ist, war: Will Smith ist ein Furzer", behauptete Sonnenfeld.