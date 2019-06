"Men in Black: International": Chris und Tessa machen's nicht besser!

Lahmer Buddy-Cop-Humor ohne Chemie

Tessa Thompson ist eindeutig das Highlight von "Men in Black: International". Sie ist eine hochmotivierte neue "Men in Black" ("Fragen Sie nicht, wir sind noch nicht so weit"), die sich noch dazu selbst bei der geheimen Organisation beworben hat. Thompson spielt ihre Rolle überzeugend und mit ähnlichem "Rookie-Humor" wie Will Smith. Doch eigentlich soll ihre Agent M eher den trockenen Part von Tommy Lee Jones übernehmen.

Der coole Draufgänger ist hier nämlich Chris Hemsworth als Agent H. Kein Wunder, mit seinem Charme und Schmäh erscheint er als idealer Ersatzkandidat für Will Smith. Doch Hemsworth liefert hier nur seine immer gleiche Performance als gutaussehender Draufgänger ohne Tiefgang ab. Auch im Laufe des Films macht Agent H keine nennenswerte Wandlung durch. Schön anzuschauen reicht aber dann doch nicht den ganzen Film lang.

"Men in Black: International" entwickelt daher nie einen ähnlichen Buddy-Cop-Humor wie die Vorgängerfilme. Gelegentlich blitzen zwar lustige Momente auf, die an das Original erinnern. Aber da auch die visuelle Detailverliebtheit fehlt, müssen die neuen "Man & Woman in Black" noch einige Schäuferl nachlegen, um den alten Herren im schwarzen Anzug das Wasser reichen zu können.