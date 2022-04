Zieht sich Will Smith (53) nach dem Oscar-Eklat im vergangenen Monat im Ausland zurück? Nachdem der Schauspieler die Entscheidung der Academy, ihn für zehn Jahre von der Oscar-Gala auszuschließen, akzeptiert hatte, hat sich Smith vorerst rar gemacht. Am Samstag wurde er allein am Flughafen in Mumbai, Indien, gesichtet.

Dem US-Portal "Page Six" liegen Fotos und Videos vor, auf denen Smith gerade sein Gepäck in ein Auto verladen lässt. Der Schauspieler strahlt dabei und macht offenbar Fotos mit einigen Fans. Welche Pläne er für seinen Aufenthalt in Indien hat, ist nicht bekannt.