William Friedkin ist tot: "Exorzist"-Regisseur wurde 87

Friedkin und das neue Hollywood

Friedkin, 1935 in Chicago im US-Bundesstaat Illinois geboren, war in den 1970er Jahren ein wichtiger Vertreter des "New Hollywood"-Kinos, das sich einer Modernisierung und einem Neudenken der Traumfabrik und ihrer Produktionen verschrieben hatte. Filmliebhabern dürfte er daher auch insbesondere für "Brennpunkt Brooklyn" (1971) mit Gene Hackman (93) - im Original "The French Connection" - und "Der Exorzist" (1973) bekannt sein.

"Brennpunkt Brooklyn" konnte fünf Oscars abräumen, darunter einen für Hackman als besten Hauptdarsteller und einen für Friedkin als bester Regisseur. Auch für den heutigen Horrorklassiker "Der Exorzist" wurde Friedkin für einen Oscar nominiert. Für beide Produktionen wurde Friedkin zudem als bester Regisseur mit einem Golden Globe Award ausgezeichnet.