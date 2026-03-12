"Captain Kirk"-Darsteller William Shatner (94) steht vor einer medizinischen Herausforderung, die er mit gewohntem Humor nimmt. Im Alter von 94 Jahren bereitet sich der "Star Trek"-Schauspieler auf eine Operation an der rechten Schulter vor, nachdem er Ende letzten Jahres einen schweren Reitunfall hatte.

Der Vorfall ereignete sich bei der Ausübung einer seiner größten Leidenschaften, dem Westernreiten. Shatner erklärte laut "Page Six" bei den 53. Saturn Awards, dass eines seiner Pferde bei einem rasanten Manöver eine unerwartete Seitwärtsbewegung gemacht hatte, die ihn aus dem Sattel schleuderte. Obwohl er versuchte, seine Erfahrung als Stuntman zu nutzen und sich abzurollen, prallte er hart auf dem Boden auf und zertrümmerte sich dabei die Schulter.

"Ich bin kein junger Stuntman mehr", gestand der Hollywoodstar, der Ende des Monats seinen 95. Geburtstag feiert. Er beschrieb den geplanten Eingriff für den 11. März als eine "umgekehrte Schulteroperation" - eine sogenannte inverse Schulterprothese -, bei der die anatomischen Funktionen von Gelenkkopf und Pfanne vertauscht werden, um Schmerzfreiheit zu ermöglichen.