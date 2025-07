Spiel, Satz und Promi: An Tag 2 in Wimbledon füllten sich die Ränge am Centre Court erneut mit zahlreichen Stars. Die 56-jährige Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett besuchte am 1. Juli 2025 etwa mit ihrer Mutter June das prestigeträchtige Tennisturnier und fieberte mit. Auch der "Gladiator"-Star Russell Crowe (61) verfolgte mit seiner Partnerin Britney Theriot das Geschehen - wenn er sich von den Augen seiner Liebsten abwenden konnte.

In der sogenannten Royal Box nehmen nur geladene Gäste wie Mitglieder der Königsfamilie oder Promis Platz. Die exklusive Tribüne wird seit 1922 für die Unterhaltung von Freunden und Gästen von Wimbledon genutzt und verfügt über 74 Plätze. Am Dienstag wurden die begehrten Sitze also unter anderem mit Hochkarätern aus Hollywood belegt.