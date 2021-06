Voller Drehplan

Gadot ist seit 2008 mit dem Geschäftsmann Yaron Versano verheiratet. Berühmt geworden war die Schauspielerin vor allem mit dem Superheldinnenfilm "Wonder Woman". Seit Dezember ist sie in der Fortsetzung "Wonder Woman 1984" zu sehen.

Die Schauspielerin hat einen vollen Drehplan. In den letzten Monaten sagte sie Rollen für Projekte wie "Cleopatra", "Justice League Part Two", den Spionage-Thriller "Heart of Stone" und die Roman-Verfilmung "Meet Me in Another Life" zu.