Olivia Colman hat dank "Wonka" neue Vorhänge

Timothée Chalamet ist allerdings nicht der einzige Langfinger aus dem "Wonka"-Cast: Auch Olivia Colman (49), die im Film die Wäschereibesitzerin Mrs. Scrubbit spielt, hat sich am Filmset bedient. Sie habe den ganzen Dreh über die schönen Leinenstoffe hinter der Theke am Set bewundert, erklärt die Oscarpreisträgerin. Am Ende habe sie einige davon mit genommen, die nun einen besonderen Platz bei ihr zu Hause haben: "Ich habe daraus Vorhänge gemacht", so Colman.