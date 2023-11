Viel Trubel in London: In der Royal Festival Hall ist am 28. November die Weltpremiere des kommenden Kinofilms "Wonka" gefeiert worden, zu der natürlich auch die berühmten Darstellerinnen und Darsteller erschienen sind. Hugh Grant (63), der in "Wonka" die Rolle eines Oompa Loompas innehat, ließ sich von seiner Frau Anna Eberstein begleiten. Die beiden überstrahlten den roten Teppich geradezu.

Grant warf sich für die Filmpremiere in einen klassischen, schwarzen Anzug, zu dem er eine nachtblaue Krawatte und ein weißes Hemd kombinierte. Seine Partnerin, mit der er seit 2018 verheiratet ist und drei Kinder hat, zeigte sich in einem langärmeligen und hochgeschlossenen Minikleid in Weiß. Dazu kombinierte sie beige Wildleder-Pumps. Auf Accessoires verzichtete die Schwedin.