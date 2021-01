Neuer Trailer: "Young Rock" for President

Schauspieler an die Macht! Ronald Reagan hat es in den 1980er-Jahren geschafft – warum sollte es also in den 2030er-Jahren nicht möglich sein, dass Dwayne "The Rock" Johnson zum US-Präsidenten gewählt wird?

In einem neuen Trailer zur Serie "The Young Rock", die Mitte Februar auf NBC starten wird, könnte das Realität werden. Der Schauspieler teilte den Clip auf seinem Twitter-Account.