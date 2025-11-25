Bekanntheit durch Videos über Leben mit dem Tourette-Syndrom

Zimmermann und sein Freund Tim Lehmann wurden mit dem YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf" bekannt, der aktuell rund zwei Million Abonnentinnen und Abonnenten hat. In den Videos wurde häufig Zimmermanns Leben mit Erkrankung thematisiert. "Wir haben auf unserem YouTube-Kanal über das Tourette-Syndrom und die damit verbundenen Begleiterkrankungen berichtet. Unser Ziel ist es offen, humorvoll, aber auch sachlich darüber zu sprechen um es somit für alle greifbarer und verständlicher zu machen", heißt es in der Beschreibung des Kanals.