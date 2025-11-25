YouTuber Jan Zimmermann: Woran starb der "Gewitter im Kopf"-Star?
Die Nachricht traf Millionen Fans wie ein Schlag: Jan Zimmermann, der sympathische YouTuber vom Kanal "Gewitter im Kopf", ist tot. Am 18. November verstarb der 27-Jährige völlig unerwartet. Nun haben sich die Angehörigen an die Öffentlichkeit gewandt.
In einem bewegenden Instagram-Post schreiben sie an die Community. "Leider wurde uns als Angehörigen die Möglichkeit genommen, uns während der Trauer zu äußern", beginnt die Nachricht. Dann folgt die Erklärung, auf die so viele gewartet haben: "Jan ist sehr plötzlich und unerwartet am 18. November an einem epileptischen Anfall verstorben."
"Wir lassen dich gehen, aber niemals los"
"Der Schmerz, der in uns sitzt, lässt sich mit keinen Worten beschreiben", heißt es in dem Post weiter. Die Angehörigen danken für die überwältigende Anteilnahme, bitten aber gleichzeitig um Verständnis. Sie fühlen sich nicht in der Lage, mehr zu sagen.
"Sein Humor, seine Ehrlichkeit und sein großes Herz waren Geschenke, die er mit allen geteilt hat", schreibt die Familie und fügt hinzu: "Er hat Menschen Mut gegeben, die ihn nie persönlich getroffen haben und hat ihnen gezeigt, dass man auch in schweren Tagen liebevoll und offen durchs Leben gehen kann." Er werde "für immer geliebt, für immer unvergessen" sein, "wir lassen dich gehen, aber niemals los", schließt der berührende Post.
Bekanntheit durch Videos über Leben mit dem Tourette-Syndrom
Zimmermann und sein Freund Tim Lehmann wurden mit dem YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf" bekannt, der aktuell rund zwei Million Abonnentinnen und Abonnenten hat. In den Videos wurde häufig Zimmermanns Leben mit Erkrankung thematisiert. "Wir haben auf unserem YouTube-Kanal über das Tourette-Syndrom und die damit verbundenen Begleiterkrankungen berichtet. Unser Ziel ist es offen, humorvoll, aber auch sachlich darüber zu sprechen um es somit für alle greifbarer und verständlicher zu machen", heißt es in der Beschreibung des Kanals.