Sie ist bekannt für ihre zahlreichen einzigartigen Looks auf den roten Teppichen dieser Welt und gilt als Modeikone. Weniger Abwechslung scheint es dagegen an Zendayas (27) Füßen zu geben. Ihr Stylist Law Roach (45) erklärte nun, warum die Schauspielerin seit Jahren auf die "So Kate 120"-Pumps von Christian Louboutin setzt.

"Ich denke, dass der 'So Kate' einer der vielseitigsten Schuhe ist. Er ist auch einer der schmerzhaftesten", sagte Roach zu Recho Omondi in ihrem Podcast "The Cutting Room Floor". Dennoch sind die spitzen, hohen Pumps mit der berühmten roten Sohle zu Zendayas Lieblingsschuh geworden: "Es fing tatsächlich an, als sie 14 Jahre alt war, und ich erinnere mich, dass sie den ganzen Tag diese 'So Kates' trug. Es war das erste Mal, dass sie sie trug, und sie brach zusammen. Sie sagte: 'Ich muss diese Schuhe ausziehen.' Ich sagte: 'Du wirst diese Schuhe nicht ausziehen.' Und sie behielt sie an, und am nächsten Tag zog sie sie wieder an, und am Tag darauf zog sie sie erneut an."