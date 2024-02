Nun ist Schluss mit dem Versteckspiel: Die "The White Lotus"-Stars Meghann Fahy (33) und Leo Woodall (27) (derzeit auch in der Netflix-Serie "Zwei an einem Tag" zu sehen) teilen auf Instagram ihr erstes offizielles Pärchenfoto. Erste Gerüchte über eine mögliche Liebesbeziehung der beiden Co-Stars kamen bereits im September 2022 auf. Ein Jahr später zeigten sich die beiden Schauspieler küssend in New York, wie die "Daily Mail" damals zuerst berichtete - und nun folgt die offizielle Bestätigung.