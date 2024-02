Wie wir bereits in unserer Kritik geschrieben haben, versprüht die Netflix-Version von "Zwei an einem Tag" das Lebensgefühl der Zwanziger. Neben Selbstzweifeln und Zukunftsängsten wird Reisen natürlich großgeschrieben. Emma und Dexter verschlägt es in den 14 Episoden an alle möglichen schönen Orte in Europa. Tatsächlich spielt die Romanverfilmung nicht nur dort, sondern wurde auch vor Ort gefilmt.