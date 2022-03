"Steig.Nicht.Aus" auf Netflix: Thriller ohne Feuer unterm Hintern

Trauerspiel

Gerade wenn man geglaubt hat, der deutsche Film sei am Weg der Besserung, kommt „ Steig. Nicht. Aus!“ in die Kinos. Das Ziel der Filmemacher ist von der ersten Sekunde an klar: Spannung! Spannung! Spannung! Doch statt Spannung kommt hier eher Schamgefühl auf. Die absurde Handlung wäre ertragbar, wenn sich die Filmemacher nicht so ernst nehmen würden. Mit übertriebenen Gesten und unnachvollziehbaren Wutausbrüchen verspielt Hauptdarsteller Wotan Wilke Möhring jegliche Sympathien, die man für ihn hätte haben können. Dabei ist man sich nicht sicher, ob das sinnlose Drehbuch oder das grauenhafte Schauspiel schlimmer ist. Ein Trauerspiel.