"Rim of the World": Netflix mixt "Stranger Things" mit "Independence Day"

Der Teenager Alex ( Jack Gore) ist nicht gerade begeistert, dass er seine Sommerferien im Ferienlager "Rim of the World" verbringen soll, wie der Name (engl.: rim = Rand) schon sagt: Am Ende der Welt. Doch bald haben Alex und seine drei neuen Freunde ZhenZhen ( Miya Cech), Dariush (Benjamin Flores, Jr.) und Gabriel (Alessio Scalzotto) ganz andere Probleme als das öde Sommer-Camp: Aliens greifen die Erde an und aufgrund der unglücklichen Verquickung haarsträubender Ereignisse liegt es an den vier Kids, den Planeten zu retten. Aber was soll's: Wer den unfreiwilligen Aufenthalt im Ferienlager überstanden hat, ist auch von einer Alien-Invasion nicht mehr zu erschüttern.