Skylines (2019)

In Frankfurt erhält ein junger Hip-Hop-Produzent die Chance seines Lebens, als er einen Vertrag bei Skyline Records unterzeichnet. Doch plötzlich prallen die Welten der Musik, des organisierten Verbrechens und der Hochfinanz aufeinander, als der kriminelle Bruder des Label-Inhabers aus dem Exil zurückkehrt und seinen Anteil einfordert.



Wer "4 Blocks" vor allem wegen der Musik und den Auftritten zahlreicher deutscher Rapper mag, kommt an "Skylines" nicht vorbei: Die Netflix-Serie suhlt sich in der Rap-Szene, in einer der Hauptrollen glänzt der österreichische Star Murathan Muslu. Die Serie beleuchtet die Vielfalt der Charaktere und ihre Verstrickungen in die Welt der Musikproduktion sowie in die kriminellen Machenschaften, die hinter den Kulissen ablaufen. Dabei werden Themen wie Rivalitäten zwischen Gangs, Machtspiele in der Industrie und persönliche Opfer, die für den Erfolg gebracht werden müssen, aufgegriffen.

"Skylines" wird vor allem für seine dynamische Erzählweise, die Einbindung von Musik und die Darstellung der kulturellen Vielfalt in Frankfurt gelobt. Dafür gab es gleich zahlreiche Preise.

