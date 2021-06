Die 10 besten asiatischen Filme auf Netflix

Your name engraved herein (2020)

Es ist der erfolgreichste LGBTIQ-Kinofilm in der Geschichte Taiwans: "Your name engraved herein" handelt von den zwei jungen Männern Chang Jia-han und Birdy Wang, die sich in einer Highschool für Jungen kennenlernen.

Es ist das Jahr 1987, die Militärdiktatur in Taiwan ist zu Ende, das Land befindet sich an der Schnittstelle zwischen Konservatismus und LGBTIQ-friendly. Bis schwule Männer aber tatsächlich mitten in der taiwanischen Gesellschaft angekommen sind, soll es noch viele Jahre dauern. Chang und Birdy müssen gegen Homophobie, soziales Stigma und familiären Druck ankämpfen. Als an der Schule auch Mädchen aufgenommen werden, wird ihre Beziehung durch eine der jungen Frauen auf eine harte Probe gestellt.

Das mehrfach prämierte Drama ist ein nuanciertes, äußerst sensibles und auch sehr vorsichtiges Fest der (unterdrückten) Gefühle, das zwar mitunter auf die Tränendrüse drückt, aber niemals die Grenze zum Kitsch überschreitet. Ein stilles Plädoyer für eine Liebe jenseits von Grenzen jeder Art.

Hier geht's direkt zum Film!