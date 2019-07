15 schrullige Komödien aus Großbritannien

Wer würde sich – geraden in Liebesangelegenheiten – nicht wünschen, einmal begangene Fehler durch eine Reise zurück in der Zeit auszubügeln. Erstes Date vergeigt. Einfach zurück an den Start. Beim nächsten Mal wird alles besser. In der Familie des 21-jährigen Tim ( Domhnall Gleeson) haben diese Gabe alle Männer. Doch Tim stellt bald fest, dass dabei in Sachen Liebe auch einiges schiefgehen kann. Rätselhaft bleibt hingegen, warum ihn sein Vater ( Bill Nighy) über diese kleinen Details nicht einfach von vornherein aufgeklärt hat.