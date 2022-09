Emil und die Detektive (2001)

Die Geschichte rund um Emil und seine Detektiv-Freunde wurde in den letzten Jahrzehnten drei Mal verfilmt. Wenn das nicht ein Zeichen ist, dass die Geschichte einzigartig ist!

Emil Tischbein darf die Ferien bei seiner Großmutter in Berlin verbringen. Auf der Zugfahrt lernt er Herrn Grundeis kennen. Bei seiner Ankunft in Berlin ist jedoch sein ganzes Geld gestohlen. Gut, dass Emil Gustav mit der Hupe und dessen Freunde kennen lernt. Gemeinsam mit den Jungs und seiner Cousine Pony Hütchen heftet er sich an die Fersen des Diebes.

Der Film ist und bleibt einer der spannendsten Kinder-Krimis, der zusätzlich noch eine tolle Geschichte über Freundschaft, Gemeinschaft und Zusammenhalt erzählt.

Auf Netflix steht "Emil und die Detektive" (2001) zum Streamen bereit. Auf Amazon kann man den Kinderfilm ausleihen oder kaufen. Hier geht's zum Film!