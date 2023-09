Wenn wir an Daniel Radcliffe denken, kommt uns allen der junge Kult-Zauberer Harry Potter in den Sinn. Aber Radcliffe hat so viel mehr zu bieten und hat in den vergangenen Jahren in höchst verschiedensten Rollen sein beeindruckendes schauspielerisches Talent gezeigt. Auffallend: Mit jedem seiner Filme setzt Radcliffe alles daran, sich von seinem ewigen Potter-Image zu entfernen.

Von düsteren Thrillern bis zu herzerwärmenden Dramen: wir präsentieren dir eine handverlesene Liste seiner besten Filme, die beweisen, dass Daniel Radcliffe viel mehr ist als nur ein Zauberstab-Schwinger: