Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Die Rock-Ikone gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten und bleibt durch Hits wie "What's Love Got to Do With It" und "The Best" unsterblich. Auch wenn sie hauptsächlich als Musikerin tätig war, hat sie auch in der Filmwelt ihre Spuren hinterlassen.

Turner wirkte mal als eine Figur, mal als sie selber in einigen Filmen mit und war sogar für den ein oder anderen Klassiker verantwortlich. Aber natürlich auch Filme, die über die Rock-Ikone handeln, faszinieren bis heute – jetzt wahrscheinlich more than ever ...

Das sind die 5 besten Filme mit und über Tina Turner: