"The Queen" (2006)

In "The Queen" wird Königin Elizabeth II. von niemand geringerem als der Dame Helen Mirren porträtiert, die ihrer Rolle sowohl die nötige Eleganz als auch Verbitterung und Zweifel verleiht. Da überrascht es nicht, dass die grandiose Schauspielerin für ihre Darbietung mit einem Oscar gewürdigt wurde. Auch viele andere Bereiche des Dramas waren hervorragend. So wurde "The Queen" zum Beispiel auch als bester Film, beste Regie, beste Kostüme, bestes Original-Drehbuch und beste Filmmusik von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences nominiert.

"The Queen" zeigt die Folgen des Todes von Lady Di und das kontroverse Verhalten der britischen Königsfamilie, insbesondere das von Königin Elizabeth II.

"The Queen" steht auf Amazon Prime Video zum Streamen bereit. Hier geht's zum Film!