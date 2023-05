The Death and Life of Marsha P. Johnson (2017)

"The Death and Life of Marsha P. Johnson" von Regisseur David France untersucht auf eindringliche Weise den Mord an einer Transgender-Legende, die auch als die Rosa Parks der LGBT-Bewegung bekannt war. Der bewegende Film knüpft an Frances Dokumentation "How to Survive a Plague" an, die für einen Oscar nominiert wurde. Anhand von Zeitzeug:innen versucht der Film, der Persona Johnson, aber auch ihrem Leben auf den Grund zu gehen – und die wahren Hintergründe ihres Todes herauszufinden.

Das gelingt auf ganzer Linie, am Ende hat der/die Zuseher:in das Gefühl, Marsha P. Johnson tatsächlich zu kennen Das Porträt ist gleichzeitig aber auch eine Milieustudie der damaligen Zeit, die auch vor dunklen Tabuthemen innerhalb der queeren Szene nicht zurückschreckt.

Hier geht's zum Film!