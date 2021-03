Die 12 besten queeren Filme auf Netflix

Wir alle lieben Geschichten. Geschichten sind der Treibstoff unseres Lebens, sie bewahren uns vorm seelischen Verfall. Umso wichtiger ist es daher, dass es Geschichten gibt, die Menschen zeigen, die so sind wie ich. Und du. Die die Bevölkerung in all ihren Farben, Unterschieden und Nuancen abbilden. Geschichten, die für Sichtbarkeit von gesellschaftlichen Minderheiten sorgen.

Sichtbarkeit in Medien, besonders in Filmen und Serien, kann Leben retten. Weil die Person vorm Bildschirm oder vor der Leinwand plötzlich weiß: Ich bin nicht alleine. Es gibt andere Menschen, die sind so wie ich. Es ist okay, wie ich bin. Ich habe einen Platz in der Gesellschaft. In der Welt. Weil, das haben wir erst kürzlich von Meghan Markle gelernt: "Was du sehen kannst, kannst du auch sein."