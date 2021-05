Sideways (2004)

Miles (Paul Giamatti) und Jack (Thomas Haden Church) sind alte College-Freunde, aber grundverschieden. Trotzdem treten sie einen gemeinsame Roadtrip an: nämlich in die Weinanbaugebiete Kaliforniens nach Santa Ynez Valley. Nach der einwöchigen Reise will Jack seine Freundin heiraten. Geplant sind zahlreiche Weinproben vor der Kulisse der herrlichen Weinberge, philosophische Diskussionen, gutes Essen und Golfspiele. So kommt es auch – dass zwei fremde Frauen (Virginia Madsen und Sandra Oh) den Trip allerdings umkrempeln, hätten die beiden nicht gedacht ...

Mitreisende: ein launiger Existenzialismus, Midlife-Crisis, viel Wein und eine Prä-"Grey's Anatomy"-Sandra Oh.

