BAFTA: Roadmovie "Nomadland" erhält vier Preise

BAFTA in Corona-Zeiten

Die Preise in den BAFTA-Hauptkategorien wurden am Sonntagabend in der Londoner Royal Albert Hall verliehen. Allerdings war wegen der Corona-Pandemie kein Publikum zugelassen. Die meisten Gewinner nahmen die Preise - im Anzug oder Abendkleid - per Videoschaltung von ihrem Wohnzimmer oder Hotel aus in Empfang.

Die auf zwei Abende verteilte BAFTA-Preisverleihung hatte am Samstag mit den Auszeichnungen in den technischen Kategorien begonnen. Der Film "Ma Rainey's Black Bottom" über Blues-Musiker im Chicago der 1920er Jahre bekam die Preise für die besten Kostüme und bestes Make-up und Hairstyling. "Mank" von US-Regisseur David Fincher über die Entstehung des Hollywood-Klassikers "Citizen Kane" gewann in der Kategorie Szenenbild, Christopher Nolans Science-Fiction-Action-Thriller "Tenet" wurde für die besten visuellen Spezialeffekte ausgezeichnet.

Die Auszeichnung für den besten nicht englisch-sprachigen Film ging an die Satire "Der Rausch" des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg. Den BAFTA für den besten Trickfilm bekam "Soul" von Disney und Pixar, der auch für seine Filmmusik ausgezeichnet wurde. Den Preis als beste Nebendarstellerin bekam die Südkoreanerin Yuh Jung-youn für ihre Rolle in dem Drama "Minari". Bei den Männern wurde Daniel Kaluuya für "Judas And The Black Messiah" ausgezeichnet.

Nach dem kürzlichen Tod seines Großvaters Prinz Philip hielt BAFTA-Präsident Prinz William ausnahmsweise keine Ansprache. Von 1959 bis 1965 war Philip selbst Präsident der British Academy of Film and Television Arts.