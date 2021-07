Die besten Streaming-Highlights Ende Juli 2021

"Save Yourselves!" (31. Juli)

Regie: Alex Huston Fischer, Eleanor Wilson

Mit: Sunia Mani, John Reynolds, Ben Sinclair, John Early, Jo Firestone

Jack (John Reynolds) und Su (Sunita Mani) sind ein eigentlich glückliches Paar aus New York. Einzig das ständige Hängen am Smartphone und in den sozialen Netzwerken lastet ihnen auf der Seele.

Aus Angst um ihre Beziehung machen sich die beiden auf zu einer abgelegenen Hütte im Wald, wo sie eine Woche lang Digital-Detox betreiben wollen - just in der Woche, in der die Erde von putzigen Fellbällen angegriffen wird. So müssen die beiden alsbald recht analog ihren Weg zurück in die bedrohte Zivilisation antreten.