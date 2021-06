Die besten Streaming-Highlights Mitte Juni 2021

APPLE TV

"Physical", Staffel 1 (18. Juni)

Regie: Craig Gillespie, Liza Johnson, Stephanie Laing

Mit: Rose Byrne, Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci

Die 80er sind einfach unverkennbar: Schon der erste Blick auf "Physical" macht deutlich, welches Lebensgefühl die Serie mit der großartigen Rose Byrne in der Hauptrolle evozieren soll.

Sie spielt die pflichtbewusste Hausfrau Sheila Rubin, die ihren Alltag im sonnigen San Diego nur noch mit allergrößter Not bewältigt - bis sie Aerobic als ihre neue Lebensaufgabe entdeckt. Die von Annie Weisman konzipierte und u.a. "I, Tonya"-Regisseur Craig Gillespie inszenierte, halbstündige Komödienserie offenbart so einige dunkle Kapitel, sowohl im Leben Sheilas als auch dem von Stretchhosen und Neonfarben dominierten Jahrzehnt, das als Hintergrund für diese Erweckungsgeschichte dienen darf. Also: Kassettenrekord an, in den Jumpsuit geschlüpft und ab ins Tanzstudio!