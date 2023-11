In der Türkei werden zahlreiche Filme und Serien produziert. Sie zeichnen sich vor allem durch grandiose Schauspieler:innen und großen Emotionen aus. Egal ob Drama oder Komödie, die pulsierenden Geschichten einer facettenreichen Gesellschaft ziehen Millionen von Menschen in ihren Bann und sind vor allem im arabischen Raum und am Balkan sehr belieb. Auch Netflix ist bereits auf den Geschmack gekommen und hat zahlreiche türkischsprachige Filme produziert und in ihren Katalog aufgenommen.

Das sind die 5 besten türkischen Filme auf Netflix: