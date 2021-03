Die 10 besten Thriller-Serien auf Netflix

The Fall – Tod in Belfast (2013-2016)

Gillian Anderson ("Akte X") in einer weiteren feministischen Rolle, der sie dank zurückgenommenem, nuanciertem Spiel viel Raum zur Entfaltung lässt und die in einer männerdominierten Welt subtil mit Konventionen bricht: Als Detective Superintendent Stella Gibson jagt sie in Belfast einen psychopathischen Frauenmörder. Wer das ist, wissen wir Zuseher*innen von der ersten (unheimlichen!) Minute an: nämlich Jamie Dornan ("Fifty Shades of Grey"), der in seinem Privatleben nicht nur liebevoller Ehemann und Vater, sondern auch noch Familientherapeut ist. Ein Teufel in netter Menschengestalt also.

Was folgt, ist ein betont langsames, aber gerade deshalb so zermürbendes Psycho-Duell auf Augenhöhe und ein Katz-und-Maus-Spiel auf gleich mehreren Ebenen: Gesetz gegen Verbrechen, Frau gegen Mann, freie Sexualität gegen unterdrückte Sehnsüchte, Rationalität gegen Emotionen, Kontrolle gegen Kontrollverlust. Anderson und Dornan spielen sich gegenseitig an die Wand, reißen diese dabei ein und ziehen mit oftmals minimalen Mitteln die Spannungsschraube ganz gehörig an.

Besonders an "The Fall – Tod in Belfast" ist, dass den Ermittlungen genauso viel Zeit eingeräumt wird wie der Vorgangs- und Denkweise des Serienmörders. Ein Lehrbuch-Kapitel über gegensätzliche Psychogramme, das dem/der Zuseher*in dank der langsamen Erzählweise genügend Zeit gibt, auch die eigenen dunklen Seiten zu erkunden und sich zu fragen, was in dem/der netten Nachbar*in eigentlich wirklich vorgeht – wenn man das aushält.

