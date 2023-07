Diese Doku ist das Vermächtnis von Tina Turner. Ein Schwarzes Mädchen von den Baumwollfeldern, das zur Rock-Queen wurde. Eine beeindruckende Frau, die sich aus einer gewaltvollen Ehe befreite und mit Ende 40 eine Solo-Karriere hinlegte, die ihr damals kaum jemand zutraute. Und vor allem: eine große Musikerin, Sängerin und Performerin, die man am besten mit drei Wörtern beschreibt: Simply the Best!

"Tina" ist auf Amazon Prime Video und AppleTV verfügbar. Hier geht's direkt zu "Tina"!