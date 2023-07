Jane Fonda in Five Acts (2018)

Schauspielerin, Aktivistin, Aerobic-Ikone: Jane Fonda ist vieles, aber ganz bestimmt nicht langweilig. Das beweist auch die Dokumentation "Jane Fonda in Five Acts", die sich auf die umfangreiche Karriere und das fesselnde Privatleben der vielfältigen Schauspielerin Jane Fonda konzentriert.

Der Film bietet einen umfassenden Einblick in die vielen Jahrzehnte, die Jane Fonda im Rampenlicht verbracht hat. Sie spielte bis dahin in mehr als 50 Filmen mit, gewann zwei Oscars, war ausführende Produzentin und konzentrierte sich stark auf Aktivismus und Philanthropie. Die Doku enthält auch Interviews mit denjenigen, die der Schauspielerin am nächsten standen: Robert Redford, Lily Tomlin aus "Grace & Frankie", Sam Waterston und andere.

"Jane Fonda in Five Acts" wurde vor allem wegen der umfassenden und detaillierten Darstellung von Fondas Arbeit gelobt.

"Jane Fonda in Five Acts" kann man auf Prime Video, Google Play und Chili käuflich erwerben. Hier geht's direkt zu "Jane Fonda in Five Acts"!