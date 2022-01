Kurzweilig-krachender Aberwitz

"Copshop" von Regisseur Joe Carnahan (der in den USA bereits in den Kinos lief) ist ein Action-Furiosi sowie eine bunte Achterbahnfahrt mit einer kräftigen Prise Gewalt und Skurrilität. Machismen und coole Sprüche stehen hier genauso an der Tagesordnung wie Bleigewitter und Blutbäder, was aber nicht weiter stört, denn die beiden Hauptdarsteller haben sichtlich so sehr Spaß an der Sache, dass man auch die eine oder andere Logiklücke gerne toleriert.

Die Story ist ebenso wie die Inszenierung unberechenbar und vor allem kurzweilig, allzu tiefgreifende Charaktermomente sollte man sich bei dieser krachenden Killerballade aber freilich nicht erwarten.

Muss aber auch nicht sein: "Copshop" macht Spaß, erhebt Aberwitz zur Kunstform und erinnert in seinen (aller)besten Momenten sogar an Tarantino. Der Filmabend mit viel Kawumms und Kabumms ist also gerettet.

"Copshop" ist ab 14. Jänner auf Netflix verfügbar.