"Damengambit": Schach-Experte erklärt, warum die Netflix-Serie so realistisch ist

Wie bei den meisten anderen Sportarten ist es auch beim Schach einfach, Anfänger von Profis zu unterscheiden. Um die Illusion rund um Beth Harmons Schach-Können so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, wandten sich die Macher der Netflix-Serie "Damengambit“ an den Schachprofi und Autor Bruce Pandolfini.

"Das Wichtigste ist es, wie die Darsteller die Figuren angreifen und bewegen. Wir haben hart daran gearbeitet, dass die Bewegungen so natürlich wie möglich aussehen“, sagte Pandolfini in einem Interview mit "IndieWire". "Es ist so, als würde man jemanden dabei beobachten, wie er mit einem Baseballschläger umgeht. Wenn jemand den Schläger in der Mitte hält, weiß man, dass er keine Ahnung von Baseball hat. Es gibt eine gewisse Art von fließender Bewegung, die man kreieren und festhalten will, wenn es um Schach geht.“