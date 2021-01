Die 15 bestbewerteten Filme auf Amazon Prime

The Big Sick (2017)

Diese Cultureclash-Komödie basiert auf einer wahren Begebenheit: Kumail, geboren in Pakistan, versucht sich in den USA als Comedian. Er verliebt sich in Emily, doch seine konservativen Eltern halten gar nichts von dieser Liaison. Als Emily eine merkwürdige Krankheit befällt, findet er sich sich in einem Chaos aus Sorge, verständnislosen Eltern und kontroversen Traditionen wieder.



Rotten Tomatoes: 98%

IMDb: 7.5

Zum Streamen bei Amazon Prime. Hier geht’s direkt zum Film!