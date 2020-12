15 lustige Filme auf Amazon Prime Video

Mac (Seth Rogan) und Kelly freuen sich auf das klassische Familienleben am ruhigen Stadtrand. Als jedoch eine Studentenverbindung (mit Zac Efron) in die Nachbarschaft zieht, droht die Vorstadtidylle zu enden - ohne Rücksicht werden Parties veranstaltet. Doch so schnell will das Ehepaar ihren Traum nicht loslassen und ein Nachbarschaftsstreit ist unvermeidlich.

Zum Streamen bei Amazon Prime.

