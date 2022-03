Eberhofer-Krimis: 6 ähnliche Filme, die du als Fan lieben wirst

Der vom Bayrischen Rundfunk produzierte Heimatkrimi spielt in Niedernussdorf, einem kleinen, beschaulichen Dorf in Niederbayern. Hier gab es noch nie einen Mord, nicht so lange die NiedernussdorferInnen und ihre Polizeiobermeisterin Gisela Wegmeyer (Johanna Bittenbinder) denken können.

Plötzlich aber taucht mitten in der Idylle ein abgetrennter männlicher Finger auf – und mit ihm Florian Lederer (Florian Karlheim), ein ehrgeiziger junger Hauptkommissar aus der Polizeidirektion Straubing. Lederer geht davon aus, dass in Niedernussdorf ein alter Mann an Schweine verfüttert worden ist. Er ist wild entschlossen, den Mord aufzuklären, während Gisela fest an einen Unfall glaubt...

Urig, originell, eigensinnig, sogar etwas melancholisch. Auch die Fortsetzung "Paradies 505" ist empfehlenswert.

