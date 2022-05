Who Am I (2014)

In dem Thriller "Who am I - Kein System ist sicher" spielt der Schauspieler ein Mitglied des Hackerclubs "CLAY". Max und seine Freunde haben so lange Spaß an ihren Pseudonymen, bis ihnen das Bundeskriminalamt und Europol auf die Spur kommen.

"Who Am I" ist auf Netflix und Sky zu sehen.