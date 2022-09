5 Filme mit den besten Plot-Twists aller Zeiten

15 Jahre. So lange wird Oh Dae-su, ein ganz durchschnittlicher Geschäftsmann und Familienmensch, in einem Ein-Zimmer-Appartment ohne Fenster eingesperrt, nachdem er von unbekannten Gangstern überwältigt und entführt wurde. 15 Jahre ohne menschlichen Kontakt und in völliger Unklarheit darüber, warum und wie lange er festgehalten wird. Aus den Fernsehnachrichten erfährt er vom Mord an seiner Ehefrau, den die Täter ihm in die Schuhe schieben. Als er ebenso unvermittelt, wie er seiner Freiheit beraubt wurde, wieder in selbige entlassen wird, stellt ihm sein Entführer die Aufgabe, den Grund für die unaussprechliche Tortur herauszufinden. Doch Oh Dae-su kennt nur ein Ziel: Er will Rache üben. Rache an denen, die sein Leben zerstört, seine Frau getötet und seinen Seelenfrieden für immer auf dem Gewissen haben.

Twist: Im Laufe seines Rachefeldzuges verliebt sich Oh Dae-su in die Köchin Mi-Do. Was wie eine zufällige Romanze beginnt, stellt sich am Ende als schrecklicher Masterplan seiner Peiniger heraus, denn Mi-Do ist die leibliche Tochter von Oh Dae-su. Als er das herausfindet, beschließt er, seine Zunge abzuschneiden und ins Gebirge zu fliehen, damit seine eigene Tochter niemals die Wahrheit erfährt.

"Oldboy" ist auf Amazon Prime, Sky und AppleTV verfügbar.

