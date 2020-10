Die 20 besten romantischen Filme

To All The Boys I’ve Loved Before

Dieser Netflix-Film ist der neueste in dieser Liste, hat sich seinen Platz unter all diesen Klassikern aber redlich verdient. Der Film handelt von Lara, die alle Liebesbriefe an die Jungs, in die sie jemals verliebt war, in einer Box aufbewahrt – unter den Auserwählten auch der Ex ihrer Schwester. Ihre kleine Schwester Kitty versendet all diese Briefe an die Adressaten und löst dadurch so einige Dramen aus.

30 über Nacht

Spätestens seitdem dieser Film in Ariana Grandes Video zu „thank u, next“ vorgekommen ist, sollte jeder vernünftige Mensch einen Rewatch planen. In diesem Film wünscht sich die 13-jährige Jenna Rink, doch endlich 30 zu sein, woraufhin sie tatsächlich als Erwachsene zu sich kommt – mit einem Leben, das ihr so gar nicht gefällt.