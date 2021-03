Die 12 besten Filme für Paare auf Netflix

Zwischen zwei Leben (2017)

Die Fotojournalistin Alex Martin (Kate Winslet) und der Neurochirurg Ben Bass (Idris Elba) befinden sich beide im selben Flugzeug: Sie möchte zu ihrer am folgenden Tag stattfindenden Hochzeit, er von einer Konferenz nach Hause. Als das Flugzeug mitten in der Wildnis abstürzt, sind sie beide die einzigen Überlebenden. Aus Fremden werden Menschen, die aufeinander angewiesen sind, wenn sie überleben wollen – ganz nach dem Motto: "Ain't no mountain high enough, ain't no river low enough". Sanftes Survival-Drama, das vor allem von den tollen Hauptdarsteller*innen getragen wird.

Für Paare, die ... daran erinnert werden müssen, dass man zu zweit stärker ist als alleine.

