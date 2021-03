Die 10 besten Filme für Paare auf Amazon Prime

La La Land (2016)

Mia (Emma Stone) und Sebastian (Ryan Gosling) sind aufstrebende Künstler*innen in Hollywood: Sie will Schauspielerin werden, er Jazz-Musiker. Sie verlieben sich ineinander und wollen nicht nur eine gemeinsame Zukunft zusammen aufbauen, sondern sich auch gegenseitig in der Verwirklichung ihrer Träume unterstützen. Doch schon bald merken sie, dass Träume und Realität zwei Gegenpole sind, die sich zwar anziehen, aber auch abstoßen – vor allem in der vermeintlichen Traumfabrik Hollywood, in der (fehlende) Kompromissbereitschaft wie ein Damoklesschwert über dem einst so verliebten Pärchen schwebt. Märchenhaft und liebevoll inszenierte Hommage an Old-School-Musicals, die in keiner Sekunde an der glitzernden Oberfläche dahin schwimmt.

Für Paare, die ... Schwierigkeiten damit haben, Beziehung und Beruf unter einen Hut zu bringen.

