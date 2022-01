Der Traum vom Luxus

Die Serie zeigt die 28-Jährige im Alltag, als Mutter, als Partnerin, auf Reisen und auf Partys. "So, wie sie wirklich ist", verspricht Netflix – und Georgina selbst sagt im Trailer: "Mein Leben ist ein Traum." Alle, die von Georgina nicht genug bekommen können, können nun an diesem Traum teilhaben. Und sich ausmalen, wie es ist, selbst in ausschweifendem Luxus zu schwimmen. Manchmal können Träume schließlich wahr werden – auch davon handelt "Ich bin Georgina".