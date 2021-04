11 Netflix-Serien, die man unbedingt gesehen haben muss

The Walking Dead (seit 2010)

Eine weitere Dystopie, die aber diesmal mit Technik rein gar nichts am Hut hat: In "The Walking Dead" wurde die Welt von einer Zombie-Apokalypse heimgesucht, die Untoten sind Seuchen auf zwei Beinen. Eine kleine Gruppe Überlebender kämpft gemeinsam ums Überleben und schlägt sich durch ein düsteres Amerika. Eine Tour de Force, die immer wieder drastische Entscheidungen erfordert.

Die Serie ist auch dann empfehlenswert, wenn du mit Zombies nichts anfangen kannst: Vielmehr ist "The Walking Dead" nämlich eine komplexe und epische sozialpsychologische Analyse rund um die Frage, wie sich Menschen in einer Welt, in der es keine Regeln und Normen mehr gibt, verhalten. Vor dem Tod ist hier wirklich niemand gefeit, was eine vielschichtige und unvergleichliche Spannung erzeugt. Der immerzu präsente Horror funktioniert sowohl auf psychischer als auch visueller Ebene.

Hier geht's direkt zur Serie!