Willkommen in Newport Beach! Diese Teen-Dramaserie gewährte Einblicke in das glamouröse, aber auch oft turbulente Leben der Reichen und Schönen an der kalifornischen Küste. Hat Anfang der Nullerjahre im Alleingang das Teen-Soap-Genre wiederbelebt.

Zu sehen auf Freevee und Prime Video. Hier geht's zur Serie!