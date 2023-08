Mark Harmon und sein Sohn Sean

Nun wurde publik, dass sein Sohn Sean Harmon seit 2008 an sieben NCIS-Folgen mitgewirkt hat. Eigentlich ist die Verbindung zwischen den beiden ja sehr naheliegend, da Hammon Jr. immer in Flashback-Sequenzen auftauchte, in denen sich Gibbs an Vorfälle aus seiner eigenen Vergangenheit erinnerte. Wir erleben Sean hier als jüngeres Ich der Serienfigur.

Diese Rolle war keine Selbstverständlichkeit, denn Sean Harmon ist sonst in seiner Aufgabe als Stunt-Koordinator meist nur hinter der Kamera tätig. Falls er einmal eine Ausnahme macht, kann man ihn als Stuntman oder -double sehen, wie etwa zuletzt bei der Serie "Breakwater" (2022) und dem Thriller "The Other Side of Bliss" (2023).